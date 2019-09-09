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Турнир претендентов по шахматам

Президентский совет FIDE одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов

Турнир пройдет в 2020 году
Президент FIDE Аркадий Дворкович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Антон Новодережкин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президентский совет Международной федерации шахмат (FIDE) одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году. Об этом на церемонии открытия Кубка мира в Ханты-Мансийске заявил глава FIDE Аркадий Дворкович.

"Я рад объявить, что вчера президентский совет одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году", - сказал Дворкович.

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Ранее турнир претендентов дважды проходил на территории России. В 2014 году турнир принимал Ханты-Мансийск, его победителем стал индиец Вишванатан Ананд, а в 2016 году соревнования прошли в Москве, тогда турнир выиграл россиянин Сергей Карякин. Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 году в Берлине и завершился победой американца Фабиано Каруаны.

Победитель турнира претендентов получает право сыграть с чемпионом мира в матче за шахматную корону. В настоящее время чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.

Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске с 10 сентября по 4 октября.

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Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссияКарлсен, Магнус
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