Около 130 человек выполнили нормативы ГТО на этапе Спартакиады госслужащих в Кирове

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Этап Спартакиады государственных служащих прошел в Кирове, в рамках соревнований 130 человек выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника отдела организации событий и информационной работы Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр развития туризма Кировской области" Вера Белова.

В рамках Спартакиады участники выполняли наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на полу, а также прыжок в длину с места. Девушки также выполнили упражнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа, а мужчины - рывок гири. В этот же день прошел марафон "Вятские холмы", результат которого также будет занесен в зачет Спартакиады. Участниками мероприятия стали 130 человек.

Помимо выполнения норм ГТО и марафона, в зачет Спартакиады также входят соревнования по волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису и плаванию.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, действовавший во времена СССР, был возрожден в России в 2014 году.