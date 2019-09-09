Крикунов: хоккеисты "Динамо" плохо проводят первые минуты матчей

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" не показывает качественной игры на первых минутах стартовых матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал в понедельник главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В понедельник "Динамо" потерпело первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на выезде "Витязю" со счетом 1:4. После первого периода бело-голубые уступали со счетом 0:2. В трех стартовых встречах, несмотря на победы, динамовцы первыми пропускали шайбу в свои ворота.

"Вдвойне неприятно проигрывать так, как мы сегодня проиграли. С одним голом выиграть сегодня невозможно. И то забили только в большинстве. Не можем понять, что происходит в первом периоде, не показываем игры, до хоккеистов никак не дойдет, что играть надо с первой минуты", - отметил Крикунов.

В третьем периоде на льду не появлялся нападающий "Динамо" Микс Индрашис. "Индрашис еще не набрал форму", - сказал Крикунов.

Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец отметил, что хоккеисты его команды полностью выполнили план на игру. "Радует, что ребята не стушевались и с первых минут выполняли задание. Мы хотели сегодня показать хорошую игру, биться и порадовать победой, нужно так же продолжать работать. В равных составах удалось забить голы и правильно сыграть в атаке", - рассказал Кравец.

В следующем матче в четверг "Витязь" примет "Сочи", "Динамо" на выезде в этот же день встретится с ярославским "Локомотивом".