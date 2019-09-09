Билек: у сборной России по футболу не было моментов в матче с казахстанцами

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России не создали моментов у ворот команды Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер казахстанской команды Михал Билек.

Сборная Казахстана в понедельник в Калининграде проиграла команде России со счетом 0:1. Единственный мяч на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес.

"Понимали, с кем играли и знали, что будем обороняться большую часть времени, - сказал Билек. - У соперника не было моментов и, увы, мы пропустили только одно стандартное положение. Жаль, что игроки, отдавшие все силы, не были вознаграждены очком. С [Артемом] Дзюбой мы справились, не дали ему развернуться".

По словам специалиста, на игре его команды сказалась встреча против сборной Кипра, состоявшаяся 6 сентября и завершившаяся со счетом 1:1. "Мы оставили много сил в матче с Кипром и выпустили много новичков, я ими всеми доволен", - отметил главный тренер сборной Казахстана. Он добавил: "Отметить кого-то из вашей сборной? Извините, но я сосредоточен на своих игроках и не могу дать оценку, кто из россиян играл хорошо".

Также специалист поделился впечатлениями об арене в Калининграде: "Что касается стадиона "Калининград", все было отлично, атмосфера отличная, болельщики тоже. Вчерашний дождь никаких помех газону не оказал, он такого великолепного качества, что я если бы не знал, что накануне была так называемая калининградская погода, я бы не заметил этого".

После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира. В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии на стадионе "Лужники" в Москве, сборная Казахстана на домашнем поле встретится с командой Кипра, обе игры пройдут 10 октября.