Черчесов: сборная России по футболу должна забыть победу над казахстанцами

Сборная России в понедельник в Калининграде обыграла команду Казахстана со счетом 1:0. Гол на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес.

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны забыть о победе над командой Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Победили, и нужно забыть. Завтра посмотреть и проанализировать, - сказал Черчесов. - Мы делали свою работу, то, что хотели, сделали. Единственное, не было завершающего паса и удара".

Встречу на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира, посетили 31 818 зрителей. На вопрос о том, как главный тренер сборной России мог бы оценить калининградских болельщиков, он сказал: "Пять с плюсом".

"Мы наконец распечатали ворота здесь, а то со шведами было 0:0", - отметил Черчесов, вспомнив игру Лиги наций, которая состоялась в Калининграде 11 октября 2018 года.

Российская сборная в отборочном турнире ЧЕ-2020 выиграла пятый матч подряд, пропустив один мяч, после шести матчей она занимает второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира. Следующий матч россияне проведут 10 октября в московских "Лужниках" против шотландцев.