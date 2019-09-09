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Евро-2020

Футболист Семенов: в перерыве матча с казахстанцами был серьезный разговор с тренерами

По словам защитника, футболисты сборной России начали игру вальяжно
Андрей Семенов (слева) Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Семенов (слева)
© Александр Демьянчук/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в перерыве отборочного матча чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана имели серьезный разговор с тренерским штабом. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал защитник россиян Андрей Семенов.

Сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года, гол на 89-й минуте забил Марио Фернандес. Встреча прошла в Калининграде. Семенов отыграл весь матч.

"У нас в перерыве был серьезный разговор, и мы сами понимали, что надо добавлять, прибавлять в темпе. Игру сами начали вальяжно и на второй тайм вышли более организованно", - сказал Семенов.

По словам защитника, игра в Калининграде выдалась непростой для сборной России. "У нас то не доходили передачи, то удары шли мимо, все время чего-то не хватало. По сборную Казахстана скажу, что это организованная команда, с хорошей выучкой. Неприятно, когда 10 человек находятся сзади", - отметил он.

Россияне следующий матч проведут 10 октября в московских "Лужниках" против шотландцев.

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