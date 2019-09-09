Газзаев: матч с казахстанцами показал, что россияне немало эмоций потратили с шотландцами

Сборная России обыграла команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:0. Единственный мяч защитник россиян Марио Фернандес забил на 89-й минуте встречи. В предыдущей отборочной встрече россияне в Глазго в пятницу со счетом 2:1 обыграли команду Шотландии, одержав волевую победу.

"У нас было большое преимущество, но не было свежести, хорошей реализации моментов. Очень много эмоций было потрачено в игре с командой Шотландии, - сказал Газзаев. - Игра со сборной Казахстана получилась очень тяжелой, гости практически все 90 минут хорошо оборонялись, пытаясь выходить вперед исключительно за счет контратак".

Свою роль в победе сыграл выход на поле полузащитников Алексея Ионова и Романа Зобнина, а также действия Юрия Жиркова, заработавшего штрафной, после которого был забит гол, считает Газзаев. "Ионов стал играть активно, больше выдвинулся в атаку Жирков. Колоссальный опыт и мастерство Юры сказываются. Он действительно является примером для многих - я Юру знаю с 20 лет, знаю, как он тренировался", - отметил Газзаев.

Уровень мастерства сборной России сыграл свою роль в матче с командой Казахстана, считает Газзаев. "Мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться. Обычно после такого результата болельщики забывают сразу все, прощают все промахи, наступают праздник и радость от победы", - отметил он.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков и три очка проигрывая лидирующим бельгийцам, которые одержали шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.