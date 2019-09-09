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Евро-2020

Дзюба заявил, что российским футболистам было тяжело взламывать оборону сборной Казахстана

Капитан сборной России также поблагодарил болельщиков за поддержку

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Сборной России по футболу было очень тяжело вскрывать насыщенную оборону команды Казахстана в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам после игры заявил капитан российской сборной Артем Дзюба.

В понедельник сборная России одержала победу над командой Казахстана со счетом 1:0, встреча прошла в Калининграде. В пятницу в Глазго в игре с шотландцами российская команда также добилась победы - 2:1.

"Очень тяжело вскрывать такую оборону, девять человек в защите, атаковать можно было только позиционно. Тяжелый матч, самое главное - победа, спасибо огромное зрителям, для нас дорого все, что вернулось к нам с чемпионата мира. Выходили на стадион, у нас мурашки по коже от приветствия. Раньше плевали, а сейчас улыбаются, машут, это очень крут, для нас это самое ценное, главное - три очка", - заявил Дзюба.

В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.

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Евро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
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