Оздоев: на футболистах сборной России в матче с казахстанцами сказалась игра с шотландцами

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России тяжело входили в игру в матче с командой Казахстана, на их состоянии сказалась предыдущая встреча на выезде с шотландцами и перелет в Калининград. Об этом журналистам после игры с командой Казахстана заявил полузащитник российской сборной Магомед Оздоев.

В понедельник сборная России одержала победу над командой Казахстана со счетом 1:0, встреча прошла в Калининграде. В предыдущей отборочной встрече россияне в Глазго в пятницу со счетом 2:1 обыграли команду Шотландии, одержав волевую победу.

"Соперник оборонялся всей командой, но у нас были моменты, мы хорошо вскрывали их оборону, хорошо, что забили. Недонастроя у нас не было, просто тяжело входили, сказались игра с командой Шотландии, перелет, матч на третий день. Сейчас важно обыграть Шотландию, а потом Кипр, чтобы выйти на чемпионат Европы. Разницы, с какого места в группе мы это сделаем, нет", - заявил Оздоев.

В турнирной таблице отборочной группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков и три очка проигрывая лидирующим бельгийцам, которые одержали шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.