Первый этап женского Гран-при FIDE стартует в Сколково

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин начнется во вторник в Сколково. Турнир с участием лучших спортсменок мира пройдет в Деловом центре с 10 по 23 сентября.

Этап в Сколково станет первым из четырех в серии Гран-при. Оставшиеся пройдут в Монако (с 2 по 15 декабря), Лозанне (с 1 по 20 марта) и на Сардинии (с 20 мая по 10 июня 2020 года). Серия Гран-при является отборочным этапом к турниру претенденток, который состоится в 2021 году.

В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая из которых выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадают две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам всего Гран-при.

Жеребьевка этапа в Сколково прошла в офисе FIDE в Лозанне. Из россиянок на турнире сыграют Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская. Также на этапе Гран-при в Сколково выступят шахматистки из Индии Харика Дронавалли и Хампи Конеру, шведка Пиа Крамлинг, немка Элизабет Петц, китаянка Цзюй Вэньцзюнь, болгарка Антуанета Стефанова и француженка Мари Себаг. Российский этап пропустят украинки Мария и Анна Музычук, грузинка Нана Дзагнидзе и китаянка Чжао Сюэ.

Для посетителей организаторы разработали насыщенную развлекательную программу. Болельщики смогут пообщаться с шахматными экспертами и услышать анализ партий. Также будет возможность сыграть с шахматным роботом, посетить выставку музея Российской шахматной федерации и принять участие в экскурсиях в Технопарк.

Призовой фонд турнира составляет €80 тыс. 17 сентября у спортсменок запланирован выходной день. Главный судья соревнований - Анджей Филипович из Польши.