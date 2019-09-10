СМИ: футболисту Ибрагимовичу в Швеции установят памятник

ТАСС, 10 сентября. Шведский футбольный союз (SvFF) намерен в октябре 2019 года установить памятник нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

По информации источника, организация уже заказала статую, которая будет выполнена из бронзы. Разработает памятник весом около 500 кг и высотой 2,7 м шведский скульптор Питер Линде. Располагаться статуя будет на площади, которая находится между новой и старой аренами футбольного клуба "Мальмё". В этой команде Ибрагимович начинал профессиональную карьеру.

"Этот памятник станет данью уважения самому великому футболисту в истории Швеции", - подчеркнул генеральный секретарь SvFF Хакан Шостранд.

Сам Ибрагимович остался доволен решением организации. "Я очень рад тому, что статую разместят в Мальмё. Хотел этого всегда. Здесь начался мой путь, здесь же находится мое сердце", - сказал 37-летний нападающий.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. В составе британской команды он провел 53 матча, забив 29 мячей и сделав 10 результативных передач. За клуб из США швед сыграл 49 встреч, в которых отметился 44 голами и 10 передачами. Ибрагимович на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), побеждал в кубках и суперкубках этих стран, а в "Манчестер Юнайтед" завоевал трофей Лиги Европы.