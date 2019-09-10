Умер спортсмен из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытой воде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Шестидесятилетний спортсмен из Екатеринбурга, который на соревнованиях Oceanman проплыл 30 км, умер во время прогулки в Греции. Об этом ТАСС сообщили в компании "Спортивное плавание", владельцем которой он являлся.

"Информация о смерти соответствует действительности. Он был в Греции (где проходили соревнования - прим. ТАСС), в Екатеринбург не вернулся", - сказали в компании.

На своей странице в Facebook 7 сентября Макеев сообщал, что получил третье место в заплыве Ultraoceanman на 30 км.

Знакомый Макеева Андрей Митьков на своей странице в этой же соцсети уточнил, что спортсмен умер 9 сентября. "Вышел на утреннюю пробежку - и упал... Наверное, сердце", - написал Митьков.