СМИ: Поветкин может провести следующий бой против американца Хантера

ТАСС, 10 сентября. Российский боксер Александр Поветкин может провести следующий поединок против американского спортсмена Майкла Хантера. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на польский портал RingPolska.

По информации издания, поединок между 40-летним россиянином и 31-летним американцем пройдет на турнире в Саудовской Аравии 7 декабря. В главном бою вечера сразятся британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис.

Отмечается, что перед боем с Поветкиным Хантер проведет поединок с россиянином Сергеем Кузьминым за титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в Нью-Йорке, который пройдет 13 сентября.

В последнем бою Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона WBA. Поветкин провел 37 поединков в профессиональной карьере, в 35 из которых одержал победу (24 - нокаутом), и потерпел два поражения. Хантер принял участие в 18 боях в профессиональной карьере, одержав 17 побед (12 - нокаутом) и потерпев одно поражение.