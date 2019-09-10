Техническая революция. Что показали ведущие российские фигуристки на контрольных прокатах

На Малой спортивной арене комплекса "Лужники" 7 и 8 сентября прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Несмотря на то что данное мероприятие не имеет соревновательного статуса и создано для того, чтобы в спокойной обстановке представить новые программы специалистам, выступления прошли в присутствии огромного количества болельщиков. Главными действующими лицами прокатов традиционно стали одиночницы. Софья Самодурова. Короткая программа: Gipsy Kings — Bamboleo. Произвольная: "Танго Роксанны" из кинофильма "Мулен Руж" Самодурова стремительно ворвалась во взрослое катание в прошлом сезоне. Не имея сильного технического контента, фигуристка брала свое при помощи железных нервов и невероятной стабильности. Это помогло ей не только выйти в финал Гран-при, но и завоевать золото чемпионата Европы, обойдя на турнире олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

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Теперь Софье предстоит подтвердить свой высокий статус. В хореографическом плане ее новая короткая программа немного напоминает прошлогодние, однако это не первое, что бросилось в глаза. На контрольных прокатах 17-летняя фигуристка допустила по одному падению в короткой и произвольной программах (оба раза — на флипе). И это настораживает, учитывая то, что в сезоне-2018/19 Софья практически не допускала ошибок на прыжковых элементах. Произвольная программа на музыку из фильма "Мулен Руж" раскрывает Самодурову с новой стороны. Несмотря на то что и здесь не обошлось без ошибок, спортсменка смогла прочувствовать образ. При этом необходимо отметить, что Софья пока не решается усложнять программы, а после окончания короткого проката призналась, что тяжело входит в сезон. Станислава Константинова. Короткая программа: Леонид Левашкевич — "Февраль". Произвольная: саундтрек из кинофильма "Мулен Руж" Еще одна фигуристка из Санкт-Петербурга и еще одна произвольная программа под "Мулен Руж" в предстоящем сезоне. Ярче любых слов за Станиславу говорит ее катание (грациозное, но, к сожалению, не безошибочное), и в этом плане спортсменка держит уровень. Перед стартом сезона 19-летняя Константинова тренировала тройной аксель со страховкой, однако решила не торопиться с включением этого элемента в свои программы. Впрочем, ее усилия точно не пропали даром. Двойной аксель в ее исполнении на контрольных прокатах смотрелся изумительно, что оставляет надежды на то, что фигуристка сможет в будущем добавить еще один оборот. Алина Загитова. Короткая программа: Ясмин Леви — Me Voy. Произвольная: саундтрек к фильму "Клеопатра" В нынешнем сезоне Загитова откроется миру с новой стороны. В первые два своих взрослых сезона Алина каталась под классику, однако теперь вместе со своим тренером Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка 2018 года приняла решение уйти в сторону авангардных постановок. Сама фигуристка отмечала, что ей интересно искать себя в других образах.

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Загитова показала, что находится в превосходной форме. Ранее фигуристка в интервью ТАСС сообщила, что не будет усложнять технический контент в нынешнем сезоне, что и было подтверждено на контрольных прокатах. В короткой программе было решено сохранить расстановку прыжков с прошлого сезона, в которой стартовым элементом идет сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. В "Лужниках" Загитова блестяще исполнила короткий прокат, не допустив ошибок ни на одном из элементов. В произвольной программе произошли небольшие изменения. Так, в новом сезоне 17-летняя фигуристка, видимо, откажется от двух комбинаций с лутцем. Вместо этого в "произволку" Загитовой вернется каскад из двойного акселя и тройного тулупа, а еще один тройной лутц будет использован в ходе проката в качестве сольного прыжка. Такое решение явно продиктовано тактическими соображениями. В прошлом сезоне оба тройных лутца в произвольной программе Загитовой задействовались в каскадах, что в случае ошибки не оставляло ей пространство для того, чтобы спасти положение. Евгения Медведева. Короткая программа: третья часть из цикла песен Exogenesis группы Muse. Произвольная: саундтрек из фильма "Мемуары гейши" Для работы над новой короткой программой Медведева, можно сказать, вернулась к корням. А точнее, к постановщику Илье Авербуху, что работал с Евгенией, когда та занималась в группе Этери Тутберидзе. В первые же секунды проката в глаза бросилось действительно выдающееся скольжение, в последнее время двукратная чемпионка мира и Европы прибавляет в данном компоненте все больше и больше. Впечатление подпортило падение на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом, однако затем Медведева реабилитировалась чистым двойным акселем с хорошим запасом.

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Заключительный элемент в короткой программе 19-летней фигуристки — тройной лутц. Судя по всему, на данный момент проблему с неправильным ребром на этом прыжке решить не удалось. Однако с учетом изменений в правилах Международного союза конькобежцев (ISU), благодаря которым штрафы за подобные ошибки в предстоящем сезоне будут значительно снижены, это не должно быть критичным. Произвольный прокат также не получился чистым. Во второй половине программы у Медведевой возникли проблемы с двойным акселем, а позднее спортсменке пришло коснуться льда второй ногой, дабы избежать падения при приземлении с тройного флипа. Ранее сообщалось, что подопечная Брайана Орсера работает над включением в свою произвольную программу четверного сальхова, однако в макете "произволки" сезона-2019/20, продемонстрированном в "Лужниках", места под данный элемент не заготовлено. Минувшим летом Медведева наряду с Загитовой была задействована в большом количестве ледовых шоу и, видимо, на данный момент еще не успела набрать форму к предстоящему сезону. Впрочем, перед стартом серии Гран-при у спортсменки еще будет время, чтобы это исправить. Александра Трусова. Короткая программа: Эдвард Григ — "Пер Гюнт". Произвольная: саундтрек к сериалу "Игра престолов" Болельщики порой критикуют хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза за использование одних и тех же характерных элементов в программах фигуристок. Перед стартом нынешнего сезона, в котором во взрослом катании дебютирует, возможно, самое талантливое трио в истории женского одиночного катания — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, — опасения фанатов лишь усилились. Однако все это, как оказалось, было напрасно, а Глейхенгауз отлично справился со своей задачей. К примеру, у Трусовой обе программы очевидно подчеркивают главное оружие 15-летней фигуристки — невероятную прыжковую технику. Строго говоря, это программы, буквально заточенные под прыжки. Александра неоднократно признавалась, что прыжковые элементы — ее любимая часть фигурного катания, в то время как все остальное ей нравится в меньшей степени. Она любит эпатировать публику своими невероятными физическими возможностями, и новые программы помогут ей в этом.

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Расстановка прыжков в короткой программе у Трусовой будет такой же, как и у Щербаковой, с каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера в бонусной зоне. Открывать выступление будет двойной аксель. После завершения прошлого сезона Глейхенгауз заявил, что все грозное трио будет работать над тройным акселем, и плоды их усилий хорошо заметны. Двойной аксель у Трусовой стал значительно выше и пролетнее, однако на данный момент тренерский штаб Тутберидзе не торопится с добавлением еще одного оборота. Тем более что в случае с Александрой это может и не потребоваться. В произвольной программе юная фигуристка будет исполнять сразу три четверных прыжка — сольные лутц и тулуп, а также еще один четверной тулуп в каскаде с тройным. На контрольных прокатах Трусова безошибочно выполнила все указанные элементы, и одно только это практически гарантирует ей победы на турнирах любого уровня. В новом сезоне у Александры будет самая сложная техническая база в женском одиночном катании, и если нервы и здоровье не подведут юную спортсменку, конкурировать с ней будет сложно. Анна Щербакова. Короткая программа: саундтрек к фильму "Парфюмер". Произвольная: Игорь Стравинский — "Жар-птица" Еще один пример тонкой работы Глейхенгауза можно увидеть в обеих программах 15-летней Щербаковой. Можно сказать, что Анна в новом сезоне получила едва ли не самые оригинальные постановки среди всего российского топа в женском катании. А трюк с переменой цвета платья прямо во время произвольного проката определенно станет одним из хитов сезона.

При этом сама Щербакова — и без того весьма "компонентная" фигуристка — за лето серьезно добавила в качестве катания. Поразительная пластика на вращениях по-прежнему на месте, природный артистизм и грациозность также при ней. И даже дорогущий четверной лутц никуда не делся. Да, на контрольных прокатах фигуристка допустила падение при его исполнении в произвольной программе, но попытка была близкой. По базовой стоимости технической заявки Щербакова, конечно, несколько уступает Трусовой, однако у Анны в предстоящем сезоне будут все шансы на то, чтобы стать одной из ведущих фигуристок по соотношению технической оценки к компонентной. Алена Косторная. Короткая программа: Макс Рихтер — Departure (Lullaby) и November. Произвольная: саундтрек к фильму "Сумерки" Старшая из убойной троицы — 16-летняя Алена Косторная — в новом сезоне будет единственной "взрослой" ученицей Тутберидзе, которая сохранит одну из прошлогодних постановок. В случае Косторной речь идет про короткую программу (к слову, весьма удачную), которая помогла ей выиграть юниорский финал Гран-при сезона-2018/19. На данный момент неизвестно, чем вызвано такое решение, однако любителям фигурного катания вряд ли стоит из-за него переживать. Косторная уже давно разучивает тройной аксель, так что данный элемент от этой фигуристки ждут постоянно. В "Лужниках" даже показалось, что фигуристка исполнила его в коротком прокате, однако в замедленном повторе видно, что аксель был двойным. Впрочем, "двойной" он лишь номинально, и запас на тройной там сформирован уже давно. При этом Косторная не стала усложнять ни короткую, ни произвольную программы, что в условиях высочайшей конкуренции может быть критичным. Елизавета Туктамышева. Короткая программа: Астор Пьяццолла — Oblivion. Произвольная: Дюк Эллингтон — "Караван", The Hot Sardines — джаз-каверы Изначально Туктамышева ставила короткую программу под песню группы Florence and the Machine — Drumming Song. Именно под эту композицию хореограф Ше-Линн Бурн, с которой Елизавета работала в межсезонье, делала постановку, однако затем фигуристка вместе со своим тренером Алексеем Мишиным решила выступать под произведение Астора Пьяццоллы Oblivion, сохранив при этом узнаваемые черты хореографии Бурн.

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