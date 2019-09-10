СМИ: голкипер сборной Кюрасао по футболу умер перед матчем с командой Гаити

ТАСС, 10 сентября. Вратарь сборной Кюрасао по футболу Жарзиньо Питер скончался в возрасте 31 года в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщило издание Record.

По информации источника, 9 сентября тело Питера нашли партнеры по команде в номере отеля, где сборная остановилась перед матчем с командой Гаити. Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

Питер за сборную Кюрасао провел 11 матчей. С 2007 года он выступал за клуб "Центро Домингуито", пять раз став чемпионом Кюрасао.

Матч между сборными Гаити и Кюрасао пройдет в среду (начало - 01:00 мск) в рамках Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.