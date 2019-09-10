МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщил президент организации Владимир Драчев.

Логинов был единственным биатлонистом сборной России, который летом отказался подписывать соглашение с СБР на предстоящий сезон. Спортсмена не устраивал пункт контракта, регламентирующий количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров. Договориться сторонам удалось только в конце августа, на заседании правления СБР, которое посетил Логинов и его партнеры по команде олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они также были недовольны условиями уже подписанных контрактов.

По итогам той встречи 27-летний Логинов отметил, что контракт им будет подписан в ближайшее время. "Он его подписал", - сообщил Драчев.

Ведущие биатлонисты сборной России на предстоящий сезон, помимо основного документа, также подписали дополнительное соглашение, которое позволит им сохранить свои контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. Однако через год будет разработан универсальный документ, в котором количество рекламных мест будет определяться результатами спортсмена.