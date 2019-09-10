Селезнева заменит Солдатову в сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Екатерина Селезнева вместо Александры Солдатовой примет участие в чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации художественной гимнастики.

8 сентября Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, не сумев продолжить участие в турнире, на следующий день 21-летняя спортсменка сообщила, что "прекрасно себя чувствует". Ранее Солдатова вошла в предварительный состав сборной на мировое первенство, российскую команду в индивидуальных упражнениях также представят Арина и Дина Аверины.

В активе Солдатовой четыре золотые медали мировых первенств, 24-летняя Селезнева является победительницей финала Гран-при в упражнениях с мячом, также на ее счету пять золотых медалей летних Универсиад.

В рамках чемпионата мира будут разыграны медали в личном многоборье и в упражнениях с отдельными гимнастическими снарядами (обруч, мяч, булавы, лента). Три комплекта наград будут разыграны в групповых упражнениях: в многоборье, в упражнениях с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами. Чемпионат мира в Баку является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (не больше двух на одну страну) и пять - в групповом. Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 сентября.