Проект ледовой арены на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге прошел госэкспертизу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Проект ледовой арены в центре Екатеринбурга на месте снесенной телебашни прошел экспертизу и получил разрешение на строительство. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного управления государственной экспертизы.

"Проект был непростой, с учетом масштабов объекта и его функционального назначения он проверялся под кодом "здание повышенной ответственности". Сам процесс рассмотрения проекта специалистами региональной госэкспертизы занял порядка 50 дней. Считаю, что для такого сложного сооружения это более чем сжатый срок", - приводит пресс-служба слова начальника управления Натальи Серегиной.

В соответствии с одобренным экспертизой проектом основные помещения "УГМК-Арены" буду окружены стилобатом, в котором разместятся малая арена для спортсменов, паркинг для автомобилей и автобусов. Вокруг главной площадки комплекса разместятся вместительные трибуны, в том числе телескопические, выдвигающиеся перед проведением концертов для увеличения числа зрительных мест. "Таким образом, на мероприятиях внутри ледовой арены смогут присутствовать одновременно от 12 до 15 тыс. человек. Это абсолютный рекорд для городов Урала и Сибири", - отметили ведомстве.

Согласно утвержденному проекту, общая площадь составит почти 100 тыс. квадратных метров, высота внутреннего пространства будет достигать 27 метров. Здание будет эллипсовидной формы и займет территорию в пять гектаров. Снаружи ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка.

5 сентября генеральный директор "УГМК-Холдинга" Андрей Козицын сообщал, что строительство ледовой арены в центре Екатеринбурга на месте снесенной телебашни начнется в сентябре 2019 года. Согласно представленной концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол.

Недостроенную 220-метровую телебашню снесли 24 марта. Она была расположена в центре города и являлась одним из самых известных объектов областного центра. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.