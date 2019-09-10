Губайдуллина и Лифанов выступят на сентябрьском Кубке Кремля по современному пятиборью

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2017 года в личном первенстве Гульназ Губайдуллина и обладатель олимпийской лицензии в Токио-2020 Александр Лифанов выступят за основную команду России на московском Кубке Кремля по современному пятиборью, который пройдет 22 сентября. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной страны Андрей Моисеев.

Кубок Кремля по современному пятиборью в последние годы проходит в формате смешанной эстафеты.

"На этом турнире у нас будет выступать одна юниорская команда и одна взрослая. За юниоров, скорее всего, выступят Аделина Ибатуллина и победитель юниорского европейского первенства Андрей Зуев. Во взрослую команду войдут Губайдуллина и Лифанов", - сказал Моисеев.

20-летняя Ибатуллина - победительница юниорского чемпионата мира 2019 года, на взрослом чемпионате Европы спортсменка завоевала олимпийскую лицензию.

Губайдуллина и Лифанов на чемпионате мира - 2019 в Будапеште в смешанной эстафете показали седьмой результат.