Дюков удовлетворен результатами сборной России по футболу в матчах отбора Евро-2020

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал удовлетворительными результаты сборной России в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом Дюков сообщил журналистам.

В сентябре без потерь. Сборная России по футболу вплотную приблизилась к выходу на ЧЕ-2020

Сборная России в понедельник в Калининграде на одноименном стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира, обыграла команду Казахстана со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Марио Фернандес. В предыдущей отборочной встрече 6 сентября россияне в Глазго со счетом 2:1 обыграли команду Шотландии, одержав волевую победу.

"Безусловно, мы все удовлетворены результатами, - сказал Дюков. - Вчера была непростая игра, ребятам было непросто эмоционально восстановиться после очень важного матча в Глазго".

"Не все получалось, особенно в начале, но команда сумела показать свои волевые качества, забить очень важный гол, который принес очень важные три очка. Мы продолжаем двигаться в сторону Евро", - добавил президент РФС.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии, которая одержала шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.