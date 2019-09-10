Президент РФС Дюков не исключил возможность переноса даты матча "Локомотив" - "Зенит"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не исключил варианта переноса даты матча 11-го тура чемпионата страны между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Об этом он рассказал журналистам.

"Локомотив" примет "Зенит" 28 сентября. Российская премьер-лига отметила, что в случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России с участием "Локомотива" и "Зенита" с 25 на 24 сентября лига изменит дату очной встречи команд в чемпионате России на 27 сентября. В Кубке России железнодорожники сыграют в гостях против калининградской "Балтики" 25 сентября, в этот же день красноярский "Енисей" примет "Зенит".

"Лига может пойти навстречу клубам, которые играют в важном для нас еврокубковом турнире ("Зенит" и "Локомотив" выступят в групповом этапе Лиги чемпионов - прим. ТАСС), - сказал Дюков. - Поскольку "Зенит" и "Локомотив" играют между собой, важно, чтобы была договоренность между клубами, сейчас договоренности нет. "Зенит" говорит, что может играть 24 и 28 сентября из-за перелета в Красноярск. Пока все идет к тому, что игры состоятся в назначенные даты, но вполне возможно, что стороны достигнут компромисса, тогда мы рассмотрим их предложения", - сказал Дюков.

Календарь РПЛ до конца 2019 года был опубликован 7 сентября - за пять дней до первого из матчей девятого тура чемпионата России.

"Вопрос позднего составления календаря будет обсуждаться в РФС. Для российского футбола важно, чтобы команды, которые играют в еврокубках, выступили как можно успешнее. Поэтому были задержки в объявлении календаря", - отметил Дюков.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков, "Зенит" идет вторым с 17 набранными баллами.