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ЧМ-2022 по футболу

Власти Катара воспользуются опытом России при организации ЧМ по футболу

Генеральный секретарь Катарского национального совета по туризму Акбар аль Бакер отметил, что уже сейчас власти Катара продвигают страну как туристическое направление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Катара, который в 2022 году примет чемпионат мира по футболу, намерены воспользоваться опытом России, проводившей мировое футбольное первенство в прошлом году. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор группы компаний Qatar Airways и генеральный секретарь Катарского национального совета по туризму Акбар аль Бакер.

"Что касается вашего вопроса, то ожидается, что мы многое позаимствуем из российского опыта, опыта российских коллег. Уже был создан комитет, в который входят представители России и Катара, в рамках которого идет обмен опытом при организации чемпионата мира", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что уже сейчас власти Катара продвигают страну как туристическое направление, отметив, что в следующем году в России страна планирует открыть специализированный туристический офис. Аль Бакер не уточнил, какое число туристов планирует принять страна во время чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу прошел в России летом прошлого года, победителем турнира стала сборная Франции. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал чемпионат в России лучшим в истории.

Катар завоевал право проведения мирового футбольного первенства 2 декабря 2010 года, получив рекордно продолжительный срок на подготовку к чемпионату мира. Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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