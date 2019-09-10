Власти Катара воспользуются опытом России при организации ЧМ по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Катара, который в 2022 году примет чемпионат мира по футболу, намерены воспользоваться опытом России, проводившей мировое футбольное первенство в прошлом году. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор группы компаний Qatar Airways и генеральный секретарь Катарского национального совета по туризму Акбар аль Бакер.

"Что касается вашего вопроса, то ожидается, что мы многое позаимствуем из российского опыта, опыта российских коллег. Уже был создан комитет, в который входят представители России и Катара, в рамках которого идет обмен опытом при организации чемпионата мира", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что уже сейчас власти Катара продвигают страну как туристическое направление, отметив, что в следующем году в России страна планирует открыть специализированный туристический офис. Аль Бакер не уточнил, какое число туристов планирует принять страна во время чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу прошел в России летом прошлого года, победителем турнира стала сборная Франции. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал чемпионат в России лучшим в истории.

Катар завоевал право проведения мирового футбольного первенства 2 декабря 2010 года, получив рекордно продолжительный срок на подготовку к чемпионату мира. Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.