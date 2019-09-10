Пятиборец Баранов пропустил чемпионат мира в Будапеште из-за тромба в легком

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Победитель юниорского мирового первенства 2018 года в смешанной эстафете Сергей Баранов из-за обнаруженного тромба в легком вынужден был пропустить взрослый чемпионат мира в Будапеште, который проходил в начале сентября. Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев, в настоящее время все проблемы со здоровьем уже решены, и атлет продолжит свою карьеру в спорте.

На августовском чемпионате Европы в британском Бате 22-летний Баранов представлял Россию в лично-командном турнире, где не сумел преодолеть квалификационный барьер. Этот спортсмен претендовал на участие в ЧМ в Будапеште, однако в итоге не попал в заявку.

"С Барановым произошел реальный форс-мажор, до сих пор никто не понимает, как это могло случиться, - заметил Моисеев. - Буквально за неделю до инцидента, который с ним произошел, он жаловался на затруднения в дыхании. Мы думали, что это стало следствием простуды, тем более у него не так давно было воспаление легких. Его отправили тогда на лечение, после чего он пропустил подготовительный период, но потом стал наверстывать упущенное".

"Потом он, чтобы получить допуск, проходил в Федеральном медико-биологическом агентстве углубленное медицинское обследование. Парню 22 года, никогда ранее у него никаких проблем со здоровьем не было. И когда он попал в больницу с диагнозом тромб в легком, профессоры медицины на кафедре сказали, что видят такое впервые в жизни", - сказал главный тренер.

Моисеев отметил, что Баранов сразу прошел полное обследование, которое выявило, что у спортсмена идеальные чистые сосуды, то есть тромб не мог ниоткуда оторваться и уйти в легкое. "Соответственно, тромб был изначально в легком. Может быть, он возник на фоне незалеченной болезни, плюс нагрузки. До сих пор никто не дал конкретного ответа, почему это образовалось", - сказал собеседник ТАСС.

"Могу сказать, что проблемы уже нет, тромб растворен после медикаментозного курса лечения. Врачи дали Сергею месяц покоя, после чего тот может спокойно заниматься спортом. Все слухи, что он вынужден завершить карьеру, полная ерунда. Со следующего года Баранов будет вызван на тренировочные сборы и продолжит рассматриваться в качестве кандидата в сборную России для участия в международных стартах с прицелом на Олимпийские игры", - заключил главный тренер.