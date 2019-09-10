IAAF отказала Чичеровой и Кривошапке в получении нейтрального статуса

ТАСС, 10 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки олимпийской чемпионки 2012 года в прыжках в высоту Анны Чичеровой и чемпионки мира 2013 года в эстафете 4х400 м бегуньи Антонины Кривошапки на получение нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отказы в получении нейтрального статуса также получили бронзовый призер ЧЕ-2010 Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (бег на 800 м, 1500 м), Алена Гордеева (толкание ядра, Ангелина Жук-Краснова (прыжки с шестом), серебряный призер ЧМ-2013 Екатерина Конева (прыжки в длину, тройной прыжок), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (бег на 1500 м, 3000 м с/п), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Александра Ярышкина (прыжки в высоту), Максим Якушев (бег на 3000 м с/п), олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова (спортивная ходьба), бронзовый призер ЧМ-2011 Наталья Погребняк (бег на 100 м, 200 м), серебряный призер Игр-2012 Екатерина Завьялова (бег на 800 м, 1500 м), Павел Савин (бег на 400 м), Анастасия Витюгова (метание диска).

На данный момент 129 россиян получили нейтральный статус, еще 54 российским спортсменам было отказано в его получении. Не получившие нейтральный статус спортсмены, не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.