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ММА

Российский боец Ян может выступить на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе

До конца года спортсмен проведет еще три номерных турнира

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян планирует выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом рассказал менеджер бойца Саят Абдрахманов, комментарий которого предоставлен ТАСС командой спортсмена.

"До конца года UFC проведет еще три номерных турнира. Для Петра мы рассматриваем Лас-Вегас, в декабре там состоится UFC 245. Сейчас идут переговоры. Думаю, что в ближайшие две недели все будет понятно", - сказал Абдрахманов.

В июне Ян решением судей победил американца Джимми Риверу. Всего на счету россиянина 13 побед и одно поражение.

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