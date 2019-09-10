Мансур Усманов стал исполнительным директором клуба КХЛ "Ак Барс"

"Мансур Мидехатович - состоявшийся специалист, уже имеющий опыт работы в хоккейном клубе. Это современный и открытый для нововведений руководитель, обладающий лидерскими качествами. Мы уверены, что с его помощью "Ак Барс" сможет добиться новых результатов и укрепить свои лидирующие позиции в КХЛ", - сказал президент казанского клуба Наиль Маганов.

"Главное - это работа в коллективе, работа в команде. Именно команда, не только в хоккее, но и в клубе, и на производстве формирует победу и результат. Не столько условия или инвестиции, а именно слаженная работа, гармония и отношения в коллективе помогают добиваться результата. Все, что было создано, надо сохранить, приумножить и дальше развивать в нужном для нашей хоккейной системы направлении", - сказал 45-летний Усманов, который с 2017 по 2019 год являлся исполнительным директором клуба Высшей хоккейной лиги "Нефтяник" из Альметьевска.

"Ак Барс" является единственным трехкратным обладателем Кубка Гагарина, по два раза трофей доставался магнитогорскому "Металлургу", столичному "Динамо" и петербургскому СКА, также не счету казанского клуба еще две победы в национальном чемпионате в 1998 и 2006 году. "Ак Брас" четыре раза становился серебряным призером чемпионата России и один раз бронзовым. В 2007 году клуб стал победителем Кубка европейских чемпионов.

В текущем сезоне "Ак Барс" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав после трех матчей четыре очка, ближайший матч казанская команда проведет дома 13 сентября против "Металлурга".