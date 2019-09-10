Головков: вылет в первом раунде плей-офф нового сезона КХЛ не устроит "Витязь"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Поражение в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не устроит руководство подмосковного "Витязя". Об этом ТАСС заявил президент клуба Михаил Головков.

В четырех стартовых матчах регулярного чемпионата "Витязь" одержал три победы и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Когда я говорил с командой перед сезоном, я сказал, что просто попадание в плей-офф меня не устроит, пора сделать шаг вперед. Я думаю, что команда способна на это", - отметил Головков.

По итогам прошлого сезона "Витязь" занял восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф всухую уступил московскому ЦСКА (0-4 в серии). В межсезонье на посту главного тренера подмосковной команды Михаил Кравец сменил Валерия Белова.

"Стиль игры стал совсем другим. Он агрессивный, напористый, мы никого не боимся на льду, но всех уважаем. Тренеру удалось раскрепостить ребят, и они получают удовольствие от игры. Я вижу это так, наверное, это видят и зрители", - сказал Головков.

В матче с магнитогорским "Металлургом" (2:0) 6 сентября травмы получили игроки первого и второго звена Артем Швец-Роговой и Пекка Йормакка. "Швец-Роговой и Йормакка, конечно, очень важные игроки. Наверное, в домашней серии они не сыграют. Опасений, что не хватит сил, у меня нет, у нас есть ребята, сейчас много травмированных, но вышли другие и сыграли".

В следующем матче регулярного чемпионата 12 сентября "Витязь" примет "Сочи". Также по ходу первой домашней серии сезона команда из Подольска сыграет с "Сибирью" (14 сентября) и "Северсталью" (18 сентября).