Мусэрский и Михайлов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу

ТАСС, 10 сентября. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммельвуо определился с составом команды на чемпионат Европы. Состав сборной опубликован на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Сборная России сыграет в группе С вместе с командами Белоруссии, Северной Македонии, Словении, Турции и Финляндии. Встречи группового раунда российские волейболисты проведут в Любляне.

Состав мужской сборной России выглядит следующим образом:

связующие - Александр Бутько, Игорь Кобзарь;

диагональные - Максим Михайлов, Виктор Полетаев;

блокирующие - Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев;

доигровщики - Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Антон Семышев;

либеро - Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября в девяти европейских городах - Париже, Нанте, Монпелье (все - Франция), Брюсселе и Антверпене (оба - Бельгия), Роттердаме, Амстердаме и Апелдорне (все - Нидерланды) и Любляне (Словения). В турнире примут участие 24 национальные команды, которые поделены на четыре группы по шесть сборных в каждой. В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы.

Сборная России дважды выигрывала золотые медали чемпионатов Европы (2013, 2017), трижды становилась серебряным (1999, 2005, 2007) и бронзовым призером (1993, 2001, 2003). Сборная СССР выигрывала европейское первенство 12 раз, а также два раза становилась бронзовым призером.