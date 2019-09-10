Шляхтин надеется, что к старту ЧМ нейтральный статус получат еще несколько легкоатлетов РФ

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассчитывает, что до старта чемпионата мира в Дохе допуск к участию в международных соревнованиях получат еще несколько российских легкоатлетов. Об этом он рассказал ТАСС в телефонном разговоре.

Во вторник стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила еще 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских спортсменов. В это число вошел 23-летний Михаил Акименко, которому принадлежит второй результат сезона в мире в прыжках в высоту.

"Хорошая новость для нас, семь из 11 получивших допуск имеют выполненный норматив для участия в чемпионате мира. Рад за Михаила Акименко, наблюдал в Чебоксарах на чемпионате России его прыжок на 2,33 метра. Михаил сейчас находится в отличной форме, до вчерашнего дня он вместе с еще одним нашим высотником Ильей Иванюком возглавлял мировой рейтинг сезона. В Дохе в секторе прыжка в высоту борьба должна быть интересной", - сказал Шляхтин.