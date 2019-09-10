{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Шляхтин надеется, что к старту ЧМ нейтральный статус получат еще несколько легкоатлетов РФ

Во вторник стало известно, что IAAF одобрила 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских атлетов
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Артем Коротаев/ТАСС

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассчитывает, что до старта чемпионата мира в Дохе допуск к участию в международных соревнованиях получат еще несколько российских легкоатлетов. Об этом он рассказал ТАСС в телефонном разговоре.

На эту тему
IAAF отказала Чичеровой и Кривошапке в получении нейтрального статуса

Во вторник стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила еще 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских спортсменов. В это число вошел 23-летний Михаил Акименко, которому принадлежит второй результат сезона в мире в прыжках в высоту.

"Хорошая новость для нас, семь из 11 получивших допуск имеют выполненный норматив для участия в чемпионате мира. Рад за Михаила Акименко, наблюдал в Чебоксарах на чемпионате России его прыжок на 2,33 метра. Михаил сейчас находится в отличной форме, до вчерашнего дня он вместе с еще одним нашим высотником Ильей Иванюком возглавлял мировой рейтинг сезона. В Дохе в секторе прыжка в высоту борьба должна быть интересной", - сказал Шляхтин.

На эту тему
IAAF одобрила еще 11 заявок россиян на получение нейтрального статуса

"Что касается причин отказов, то мы пока не можем их комментировать, решения по отказам IAAF нам еще не прислала. Надеемся, что в преддверии чемпионата мира у нас будут еще допуски, во всяком случае несколько раз мы обращались в IAAF с просьбой ускорить рассмотрение заявок наших спортсменов особенно перед стартом чемпионата мира", - добавил он.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе. На данный момент 129 россиян получили нейтральный статус, еще 54 российским спортсменам было отказано в его получении.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Лига Европы
Около 200 болельщиков поддержат "Краснодар" в гостевом матче Лиги Европы с "Базелем"
Встреча между командами пройдет 19 сентября на стадионе "Санкт-Якоб Парк"
Читать полностью