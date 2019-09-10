Около 200 болельщиков поддержат "Краснодар" в гостевом матче Лиги Европы с "Базелем"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 200 болельщиков российского футбольного клуба "Краснодар" посетят гостевой матч команды в первом туре группового турнира Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

Матч между "Базелем" и "Краснодаром" пройдет 19 сентября на стадионе "Санкт-Якоб Парк", вместимость которого составляет 38 512 человек. Игра начнется в 19:55 мск.

"На матче ожидается более 100 болельщиков "Краснодара", у швейцарцев запросили 200 билетов на гостевой сектор", - сообщили ТАСС в пресс-службе российского клуба.

Помимо "Базеля", соперниками "Краснодара" по группе C в Лиге Европы являются испанский "Хетафе" (дома - 3 октября, на выезде - 12 декабря) и турецкий "Трабзонспор" (дома - 24 октября, на выезде - 7 ноября). Ответную встречу против швейцарского клуба "Краснодар" на своем поле проведет 28 ноября.