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Черчесов опроверг информацию о конфликте с руководством "Рубина"

В марте и в августе 2019 сообщалось, что Черчесов не вызывает в национальную команду игроков "Рубина" из-за конфликта с генеральным директором казанского клуба
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не имеет конфликта с генеральным директором казанского "Рубина" Рустемом Саймановым. Об этом Черчесов рассказал в прямом эфире телеканала "Россия-24".

В марте и в августе 2019 года портал "Бизнес-онлайн" со ссылкой на собственные источники сообщал, что Черчесов не вызывает в сборную России игроков "Рубина" из-за конфликта с генеральным директором казанского клуба.

"По-моему, мы дружим [с генеральным директором "Рубина"]. Позвоните Сайманову, он скажет", - подчеркнул Черчесов.

Для подготовки к отборочным матчам на чемпионат Европы 2020 года с командами Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0) Черчесов не пригласил ни одного игрока "Рубина".

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