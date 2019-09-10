Черчесов: матч сборных России и Шотландии по футболу в Москве может стать решающим

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Шотландии в Москве может стать решающим в борьбе за выход на турнир. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

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Сборная России в понедельник в Калининграде обыграла команду Казахстана со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с шотландцами.

"Игра с командой Шотландии у нас в Москве, давно мы там, в "Лужниках", не играли (в последний раз национальная команда играла в "Лужниках" 1 июля 2018 года, когда в 1/8 финала ЧМ обыграла испанцев - прим. ТАСС). Матч может быть решающим. Зритель нас поддержит, все будет зависеть от нас", - добавил главный тренер сборной России.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на Евро-2020 уже 10 октября, ей нужно обыграть шотландцев, а также рассчитывать на то, что сборные Кипра и Казахстана сыграют вничью.