Черчесов предложил закрыть вопрос о совмещении им работы в сборной и клубе

Ранее во вторник президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами сообщил, что, по его мнению, это не даст сборной страны никаких дополнительных преимуществ, отметив, что скорее является противником, чем сторонником этой идеи.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что вопрос о возможном совмещении им работы в национальной команде и клубе стоит оставить. Об этом Черчесов сказал в эфире телеканала "Россия-24".

"С чего кто-то взял про совмещение? Я когда-то об этом говорил? Нет, оставьте этот вопрос и больше его не поднимайте", - сказал Черчесов.

"Зачем новый контракт, если есть действующий и нужно давать результат? Бумага все терпит, надо выигрывать", - отметил главный тренер сборной России, отвечая на вопрос о том, когда лучше вести переговоры о продлении контракта - до крупного турнира или после него.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда добилась лучшего результата в истории - вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила будущим серебряным призерам турнира, хорватам. Действующий контракт 56-летнего тренера с РФС рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления еще на два года.

Турнирное положение сборной России в отборе на Евро-2020

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года сборная России после шести туров занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), которая одержала шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на турнир уже 10 октября, ей нужно обыграть шотландцев, а также рассчитывать на то, что сборные Казахстана и Кипра в Нур-Султане сыграют вничью. В таком случае в активе команды Черчесова после семи матчей будет 18 очков, тогда как ее главные преследователи наберут по восемь баллов. В розыгрыше в трех оставшихся турах отбора останется девять очков.