Около 600 болельщиков ФК "Локомотив" отправятся в Леверкузен на матч ЛЧ с "Байером"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 600 болельщиков российского футбольного клуба "Локомотив" посетят гостевой матч команды в первом туре группового турнира Лиги чемпионов против немецкого "Байера". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

Матч между "Байером" и "Локомотивом" пройдет 18 сентября в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена", вместимость которого составляет 30 210 человек. Игра начнется в 22:00 мск.

"Запрошено 600 билетов. Ожидается такое количество болельщиков, может быть, чуть меньше", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Локомотива".

Помимо "Байера", соперниками "Локомотива" по группе D в Лиге чемпионов являются итальянский "Ювентус" (на выезде - 22 октября, дома - 6 ноября) и испанский "Атлетико" (дома - 1 октября, на выезде - 11 декабря). Ответную встречу против немецкого клуба железнодорожники проведут на своем поле 26 ноября.