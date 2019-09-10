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Единая лига ВТБ

Баскетболист "Химок" Мозгов вернется в строй в конце октября, Швед - к первой игре сезона

Игроки из-за травм не смогли помочь сборной России на Кубке мира
Тимофей Мозгов AP Photo/Rebecca Blackwell
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Тимофей Мозгов
© AP Photo/Rebecca Blackwell

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник подмосковных "Химок" и сборной России Алексей Швед вернется в строй к первой игре клуба в Единой лиге ВТБ 25 сентября, а центровой Тимофей Мозгов - в конце октября - начале ноября.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Павел Астахов.

Из-за травм Мозгов и Швед не смогли помочь сборной России на Кубке мира, который проходит в эти дни в Китае.

"И Алексей, и Тимофей находятся с командой на сборах в Литве. По прогнозам, Швед полностью вернется в строй к началу сезона и будет готов уже к первой игре 25 сентября. Мозгов же должен вернуться в конце октября - начале ноября", - сказал Астахов.

Сезон Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября матчем между "Химками" и польским клубом "Зелена Гура". Встреча пройдет в Москве на "ВТБ-Арене".

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