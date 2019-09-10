Панков покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вадим Панков покинул должность главного тренера женской сборной России по волейболу, временно исполнять обязанности тренера будет итальянец Серджио Бузато. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

Панков возглавил национальную сборную России в январе 2018 года, сменив на этой должности Константина Ушакова. При Панкове российские волейболистки на прошедшем чемпионате Европы дошли до четвертьфинала турнира, где уступили команде Италии (1-3). Панков тренировал клубы "Уралочка" из Свердловской области, испанскую "Мурсию", московский клуб МГФСО, одинцовское "Заречье", а также молодежную и студенческую сборные России.

На счету 55-летнего специалиста две победы в чемпионатах Испании, две золотые награды российского первенства, а также серебряная медаль чемпионата России. Он два раза приводил своих подопечных к победам в Кубке России, один раз - в Кубке вызова. Также на счету его команд две серебряные медали Лиги чемпионов, серебро молодежного чемпионата мира среди девушек, две победы на летних Универсиадах.

Бузато вошел в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера. В начале августа текущего года Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на оскорбительный жест 53-летнего итальянского тренера, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года, после чего FIVB дисквалифицировала Бузато на три матча.