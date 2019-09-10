IAAF не объяснила Чичеровой причины отказа в допуске к международным стартам

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не объяснила олимпийской чемпионке 2012 года в прыжках в высоту Анне Чичеровой причины отказа в допуске к международным стартам в нейтральном статусе. Об этом она рассказала ТАСС по телефону.
Во вторник стало известно, что IAAF одобрила еще 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских спортсменов. При этом IAAF отклонила заявки Чичеровой, чемпионки мира 2013 года в эстафете 4х400 м бегуньи Антонины Кривошапки, олимпийской чемпионки 2012 года в ходьбе на 20 км Елены Лашмановой и еще 15 российских легкоатлетов.
"IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа, - сказала Чичерова. - Конечно, очень жаль, не самая лучшая новость, но я была готова к любому исходу. Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы".
Чичерова не сможет выступить на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.
На данный момент 129 россиян получили нейтральный статус, еще 54 российским спортсменам было отказано в его получении.
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе/