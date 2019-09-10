IAAF не объяснила Чичеровой причины отказа в допуске к международным стартам

Во вторник стало известно, что IAAF одобрила еще 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских спортсменов. При этом IAAF отклонила заявки Чичеровой, чемпионки мира 2013 года в эстафете 4х400 м бегуньи Антонины Кривошапки, олимпийской чемпионки 2012 года в ходьбе на 20 км Елены Лашмановой и еще 15 российских легкоатлетов.

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не объяснила олимпийской чемпионке 2012 года в прыжках в высоту Анне Чичеровой причины отказа в допуске к международным стартам в нейтральном статусе. Об этом она рассказала ТАСС по телефону.

"IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа, - сказала Чичерова. - Конечно, очень жаль, не самая лучшая новость, но я была готова к любому исходу. Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы".

Чичерова не сможет выступить на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.

На данный момент 129 россиян получили нейтральный статус, еще 54 российским спортсменам было отказано в его получении.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе/