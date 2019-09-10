Российский легкоатлет Худяков отобрался на чемпионат мира по рейтингу

ТАСС, 10 сентября. Российский легкоатлет Алексей Худяков, специализирующийся на метании диска, примет участие в чемпионате мира 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВЛФА).

24-летний спортсмен получил приглашение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), хотя ранее не смог выполнить норматив, необходимый для участия (65,0 м). Спортсмен получил право выступить на турнире, заняв 27-е место в рейтинге, что позволило ему попасть в число 32 участников соревнований по метанию диска.

Нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях Худяков получил еще в феврале 2019 года.

Также отмечается, что Владислав Панасенков, который специализируется на метании копья, получил во вторник нейтральный статус, но отказался от участия в мировом первенстве из-за травмы. Легкоатлет выполнил норматив, который позволял ему поехать на турнир.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.