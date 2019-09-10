Тренер Бузато будет работать с женской сборной России по волейболу минимум до ноября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Итальянский специалист Серджио Бузато будет возглавлять женскую сборную России по волейболу минимум до ноября. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Во вторник стало известно, что Вадим Панков покинул пост главного тренера команды по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности наставника сборной был назначен Бузато.

"В начале ноября состоится президиум. Там уже будет поставлена задача подобрать кандидатуры на пост главного тренера", - сказал Шевченко.

Бузато вошел в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера. В начале августа текущего года Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на оскорбительный жест 53-летнего итальянского тренера, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. После рассмотрения инцидента FIVB дисквалифицировала Бузато на три матча.