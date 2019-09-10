Перед российскими волейболистками стоит задача попасть в тройку призеров Кубка мира

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Перед женской сборной России по волейболу стоит задача быть в тройке призеров на Кубке мира. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее стало известно, что Вадим Панков покинул национальную команду по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности был назначен итальянский специалист Серджио Бузато. Кубок мира пройдет в Японии c 14 по 29 сентября.

"Перед командой стоит задача войти в тройку на Кубке мира. Считаем эту задачу выполнимой", - сказал Шевченко.

Кубок мира по волейболу среди женских команд проводится раз в четыре года с 1973-го. Сборная СССР выигрывала турнир в 1973 году, один раз становилась второй (1989), а также три раза завоевывала бронзовые награды (1981, 1985, 1991). Сборная России один раз сумела завоевать медали, когда в 1999 году стала серебряным призером. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Китая.