Шевченко: Панков во главе женской сборной России по волейболу решил основную задачу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вадим Панков на посту главного тренера женской сборной России по волейболу решил главную задачу команды. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Во вторник было объявлено, что Панков покинул пост в сборной России по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен итальянский специалист Серджио Бузато.

"У нас было в этом году две задачи: отбор на Олимпийские игры и выход в финал чемпионата Европы, - сказал Шевченко. - Мы не пробились в медали чемпионата Европы, поэтому можно оценить работу со смешанными ощущениями. Ему было довольно-таки тяжело, были Лига наций, Кубок мира впереди".

На Олимпийские игры 2020 года российские волейболистки отобрались в начале августа. На чемпионате Европы россиянки дошли до четвертьфинала, где уступили итальянкам.

Панков возглавил национальную сборную России в январе 2018 года, сменив на этой должности Константина Ушакова. Панков тренировал клубы "Уралочка" из Свердловской области, испанскую "Мурсию", московский клуб МГФСО, одинцовское "Заречье", а также молодежную и студенческую сборные России.

На счету 55-летнего специалиста две победы в чемпионатах Испании, две золотые награды российского первенства, а также серебряная медаль чемпионата России. Он два раза приводил своих подопечных к победам в Кубке России, один раз - в Кубке вызова. Также на счету его команд две серебряные медали Лиги чемпионов, серебро молодежного чемпионата мира среди девушек, две победы на летних Универсиадах.