Аргентинские баскетболисты обыграли сербов и вышли в полуфинал Кубка мира

ТАСС, 10 сентября. Сборная Аргентины по баскетболу обыграла команду Сербии со счетом 97:87 в четвертьфинальном матче Кубка мира, который проходит в Китае.

Самым результативным игроком матча стал серб Богдан Богданович, набравший 21 очко. В составе аргентинцев наибольшее количество очков набрал Луис Скола (20). Дабл-даблы сделали аргентинец Факундо Кампаццо (18 очков + 12 результативных передач) и серб Никола Йокич (16 очков + 10 подборов).

В полуфинале, который пройдет 13 сентября, аргентинцы встретятся с победителем матча между сборными США и Франции.

Сборная Аргентины в 14-й раз принимает участие в Кубке мира (прежнее название - чемпионат мира), команда один раз становилась победителем турнира (1950) и один раз выигрывала серебряные медали (2002). Сборная Сербии в третий раз играла на Кубке мира, команда становилась серебряным призером турнира в 2014 году.

Кубок мира завершится 15 сентября.