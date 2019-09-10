Несколько тысяч болельщиков встретили в Белграде сербских волейболисток, победивших на ЧЕ

БЕЛГРАД, 10 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Несколько тысяч поклонников волейбола приняли участие в торжественной встрече женской сборной Сербии по волейболу, которая победила на чемпионате Европы. Об этом сообщило во вторник национальное телевидение Сербии РТС.

Традиционная церемония встречи победителей на историческом "королевском" балконе Старого королевского дворца в Белграде прошла для сербских спортсменок второй раз подряд. Два года назад они стали чемпионками Европы на турнире, проходившем в Грузии и Азербайджане, а в этот раз защитили свой титул в Турции, Венгрии, Польши и Словакии. В финале они одержали победу над хозяйками первенства турчанками со счетом 3-2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13).

Спортсменкам организовали торжественный прием в аэропорту в понедельник вечером, а затем они прибыли в центр города, где их с песнями встречали болельщики. Как и два года назад тренер команды Зоран Терзич первым вышел на балкон и бросил в толпу футболку женской сборной. Затем девушки по очереди вышли к собравшимся под овации толпы. Завершилась торжественная встреча многотысячным исполнением песни "Блесни, рассвет".

Во вторник чемпионок лично поздравил президент Сербии Александар Вучич. "Спасибо вам за ваш успех. Народ обрадовался вашей победе больше, чем вы можете себе представить", - заявил он. Президент напомнил, что финальный матч посмотрело рекордное число зрителей в Сербии, а всего в мире финал посмотрели 450 млн человек.

Вучич призвал девушек повторить успех на Олимпиаде в Токио, пообещав каждой по 50 тыс. евро за победу. В свою очередь спортсменки подарили президенту футболку сборной под номером 1.

Сборная Сербии в третий раз стала победительницей европейского первенства, также на счету команды одна серебряная и одна бронзовая медали. Турецкие волейболистки во второй раз стали серебряными призерами, еще два раза они становились третьими на турнире. Чаще всех на чемпионате Европы побеждала команда СССР - 13 раз, также советские спортсменки четыре раза становились обладателями серебряных медалей. Сборная России занимает второе место по этому показателю, россиянки шесть раз становились чемпионками континентального первенства, также на счету российской команды три бронзовые награды