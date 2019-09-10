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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Россияне Гаджимагомедов и Кушиташвили узнали соперников по второму раунду ЧМ по боксу

Соревнования завершатся 21 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов проведет поединок против турецкого спортсмена Берата Аджара во втором раунде чемпионата мира. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В первом раунде в весовой категории до 91 кг Аджар победил поляка Михала Сочинского со счетом 4:1. 

Соперником россиянина Георгия Кушиташвили (до 81 кг) во втором раунде стал валлиец Сэмми Ли, который в первом раунде победил представителя Иордании Одая Аль-Хиндави со счетом 5:0. 

Россияне пропустили первый раунд, поединки второго раунда состоятся 15 сентября.

22-летний Гаджимагомедов является победителем Европейских игр в Минске (2019) и серебряным призером чемпионата Европы (2017). 23-летний Кушиташвили является бронзовым призером чемпионата России. 

Соревнования завершатся 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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