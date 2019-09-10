ФК "Локомотив" совместно с РУСАДА провел семинар по антидопинговому обеспечению

ТАСС, 10 сентября. Московский футбольный клуб "Локомотив" при участии сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА) первым из команд Российской премьер-лиги (РПЛ) провел семинар по антидопинговому обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Занятие проводилось для спортсменов академии клуба, молодежной команды, женского футбольного клуба "Локомотив", а также "Казанки", выступающей в Олимп - Профессиональной футбольной лиге. В ходе занятия сотрудники РУСАДА рассказали футболистам, как защитить себя и где взять информацию о запрещенных препаратах, а также сообщили об основных тенденциях антидопингового обеспечения.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после восьми матчей. В следующем туре столичный клуб на выезде встретится с "Сочи", встреча пройдет 14 сентября.