ФК "Спартак" сыграет в товарищеском турнире в США в январе 2020 года

ТАСС, 10 сентября. Российский "Спартак" примет участие в футбольном товарищеском турнире в Орландо (США, штат Флорида), который пройдет с 13 по 20 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Помимо "Спартака", в турнире сыграют бразильские "Коринтианс" и "Палмейрас", а также колумбийский "Атлетико Насьональ". "Коринтианс" и "Палмейрас" по разу выигрывали Кубок Либертадорес (главный турнир среди клубов Южной Америки), "Атлетико Насьональ" дважды становился победителем турнира.

"Участие во Florida Cup (название турнира - прим. ТАСС) - это новый, уникальный опыт для московского "Спартака", который сочетает в себе ряд важных факторов, - отметил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн. - Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть "Спартак" в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup - это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном, надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США".

Турнир пройдет в шестой раз в истории, ранее его победителями становились немецкий "Кельн", бразильские "Атлетико Минейро", "Сан-Паулу" и "Фламенго", а также "Атлетико Насьональ". Матчи будут сыграны на 25-тысячном стадионе Exploria. За предыдущие пять лет в турнире приняли участие 26 клубов из Европы и Южной Америки.