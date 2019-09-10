Сборная России по борьбе отправится на ЧМ в именной экипировке, произведенной в Италии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе отправится на чемпионат мира 2019 года в новой неофициальной именной экипировке, произведенной для команды в Италии специально к турниру. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

Российские борцы будут одеты в черные спортивные велюровые костюмы с золотой вышивкой.

"Костюмы пошили для нас специально в Италии, по моему индивидуальному заказу и при непосредственном финансировании вице-президентом Федерации спортивной борьбы России Александром Шишкиным, за что ему огромная благодарность от всех нас, - рассказал Тедеев. - Так что, будем не только самыми сильными, но и самыми стильными".

Чемпионат мира пройдет в Нур-Султане с 15 по 22 сентября.