Гендиректор ФК "Зенит": оптимальное решение по реформе еврокубков будет найдено

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (ЕСА) найдет оптимальное решение для развития европейского футбола при определении пути реформ международных турниров. Такое мнение ТАСС по телефону высказал генеральный директор российского "Зенита" Александр Медведев, который во вторник был избран в новый состав исполкома организации.

Ранее ECA продемонстрировала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект реформы еврокубков с сезона-2024/25. Согласно ему, коренным образом преобразится групповой этап Лиги чемпионов, вместо восьми групп по четыре команды планируется сделать четыре группы по восемь клубов. Таким образом, число матчей для каждого из клубов в групповом этапе увеличится с шести до 14.

"Реформы - это только часть процесса. Речь и о новом формате Лиги чемпионов, и о новой лиге (третьем по значимости еврокубке под рабочим названием "Лига Европы - 2" - прим. ТАСС), у которой даже нет названия. Дискуссии будут продолжаться. Это время не за горами", - сказал Медведев.

"На период до 2024 года - все понятно, - добавил он. - Есть разные мнения - эгоистичные и более широкие. Уверен, что новый состав исполкома найдет то решение, которое будет оптимальным для развития европейского футбола".

Идея увеличения числа европейских матчей является правильной

В таком формате Лига чемпионов должна стать "закрытым клубом" - 24 из 32 команд-участниц турнира (по шесть лучших из четырех групп) будут автоматически квалифицироваться на следующий сезон. Еще четыре места достанутся полуфиналистам Лиги Европы. За оставшиеся четыре места в очных противостояниях будут бороться восемь команд-чемпионов стран с наивысшим рейтингом УЕФА среди тех, кто не прошел отбор по предыдущему пункту.

Согласно данному проекту, клубы, занявшие седьмые места в своих группах, отправятся в групповой этап Лиги Европы, а восьмые клубы - в отборочный раунд второго по значимости еврокубка. При этом, по данным AP, данный проект не нашел поддержки у клубов, к которым не применима приставка "топ".

"Информация AP? Это не так, есть много вопросов. Отталкиваюсь от своего подхода в хоккейной Европе - я всегда был сторонником интернационализации. Идея большего числа европейских матчей, считаю, правильная, а по тому, как ее реализовать, много открытых вопросов", - заявил Медведев, отметив, что не видит ни одного вопроса, который нельзя было бы решить.

ЕСА - независимый орган, который напрямую представляет футбольные клубы на европейском уровне. Организация создана в 2008 году, в нее входит 232 клуба. В состав ассоциации от России входят московские ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак", "Ростов", казанский "Рубин", "Зенит" и "Краснодар".