Задачей россиян на ЧМ по гребному слалому является завоевание лицензий на ОИ-2020

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Завоевание олимпийских лицензий является основной задачей сборной России на чемпионате мира по гребному слалому. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш.

Чемпионат мира пройдет в Испании с 24 по 29 сентября.

"Главная задача на предстоящий чемпионат мира - завоевать олимпийские лицензии. На турнир в Испании у нас поедет 11 человек, по три лодки в каждом классе, - сообщил Папуш. - В байдарке-одиночке в прошлом году Павел Эйгель завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, в каноэ-одиночке Кирилл Сеткин в финале Кубка мира стал серебряным призером. Сейчас мы будем бороться за олимпийские лицензии во всех классах".

Состав сборной России на чемпионат мира выглядит следующим образом: Павел Эйгель, Никита Губенко, Сергей Маймистов (все - байдарка-одиночка), Марта Харитонова, Екатерина Перова, Алсу Миназова (все - байдарка-одиночка), Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова (обе - каноэ-одиночка), Кирилл Сеткин, Павел Котов, Дмитрий Храмцов (все - каноэ-одиночка).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.