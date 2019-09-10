Шахматист Дин Лижэнь не ощущает дополнительного давления из-за первого номера посева на КМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь не испытывает давления из-за статуса лучшего игрока по рейтингу Международной шахматной федерации (FIDE) на Кубке мира в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил журналистам.

На текущий момент Дин Лижэнь занимает третье место в рейтинге FIDE. Выше него располагаются действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а также участник прошлогоднего матча за шахматную корону американец Фабиано Каруана. Оба спортсмена были заявлены на турнир, однако позднее отказались от участия.

"Я приехал сюда после победы на турнире в США (Кубок Синкфилда, который прошел в Сент-Луисе в августе - прим. ТАСС), так что чувствую себя хорошо, - сказал спортсмен. - Я не переживаю [из-за своего статуса на турнире], возможно, потому что уже отобрался в турнир претендентов, так что я хочу просто наслаждаться этими соревнованиями".

В первой партии первого круга Дин Лижэнь черными фигурами победил представителя Папуа - Новой Гвинеи Шона Пресса. "Нормальная игра, соперник был довольно хорош в начале, но затем он допустил ошибки и оказался в плохой позиции, - отметил китайский шахматист. - Я немного устал, не смог нормально поспать, но это естественно, ведь ты не можешь быть в идеальном состоянии на всех турнирах".

Вторые партии первого круга пройдут в среду. Турнир завершится 4 октября. Финалисты Кубка мира напрямую попадут на турнир претендентов 2020 года.